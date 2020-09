Kommentaar Vambola Paavo | Poliitilised viroloogid kägistavad Eesti majandust Vambola Paavo, ajakirjanik , täna, 12:54 Jaga: M

Foto: Martin Ahven

Eesti on otselennuühenduste piiramise ja turismisektori kägistamisega Euroopa must lammas. Oleme ainuke riik maailmas, kes ei luba oma pealinnast otselendusid. Niigi halvad ühendused Tallinnast on koroonaga muutnud meid nüüd Robinsoniks üksikul saarel. See ongi kellegi soovunelm, sest nii kaitseme ja oleme hoitud! Hädade allikas on valitsus, kes käitub põhimõttel - meie teame, mis on rahvale hea. Kõik need, kes kusagil kommentaarides nõuavad riigi lukku panemist pole vist kordagi üle piiri pääsenud.