OTSEPILT | Reformierakond umbusaldab „valetavat“ ja „salatsevat“ rahandusministrit. Helme: see on meeleheite karje

Õhtulehele on viidatud, et opositsioon ei eelda, et koalitsoonist tuleb rahandusminsitri umbusaldamisele hääli juurde. Isekeskis meeldiks see mõte koalitsiooni teatud osapooltele, kuid see tähendaks võimuliidu lagunemist - Martin Helme on lõppkokkuvõttes ikkagi koalitsioonierakonna juht.