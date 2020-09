Poliitika ETTEHEIDETE NIMEKIRI | Reformierakond umbusaldab „valetavat“ ja „salatsevat“ rahandusministrit Toimetas Marvel Riik , täna, 12:43 Jaga: M

Rahandusminister Martin Helme. Foto: Robin Roots

Suurim opositsioonijõud Reformierakond põhjendab umbusaldusavaldust sellega, et rahandusminister Martin Helme on valetanud ja salatsenud, halvustanud riigikogu, presidenti ja põhiseaduslikke institutsioone ning solvanud ühiskonna eri gruppe. „Lepingu sõlmimine Freeh, Sporkin & Sullivan LLP-ga on vaid üks põhjus, miks Martin Helme ei vääri Eesti valitsuse ministrikohta – tema eksimuste loetelu on palju pikem,“ öeldakse avalduses.