Viie tütre isa lõikas oma rasedal naisel kõhu lõhki, et näha, kas tulekul on poeg 

Koletu veretöö leidis aset India rahvarohkeimas osariigis Uttar Pradeshis kuuendal või seitsmendal raseduskuul. 35aastase kannatanu õde ütles võimudele, et mees, keda ajakirjanduses nimetatakse Pannalaliks, survestas oma naist poega sünnitama ning sel teemal oli pidevalt tülisid. Indias on pojad ihaldusväärsed, tütred mitte.

Arreteeritud mees aga eitab oma naise tahtlikku vigastamist ja väidab, et tegu oli õnnetusega - ta visanud abikaasat sirbiga, kuid tal polnud aimugi, et see võib teda nii tõsiselt vigastada.