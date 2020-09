EDUSAMMUD! Mürgistusest paranev Navalnõi lahkus Berliini haiglast 

Kolmapäeval teatas Charite haigla, et Navalnõi seisund on piisavalt paranenud, ja ta ei vaja seetõttu enam statsionaarset aktiivravi. „Patsiendi edusammude ja praeguse seisundi põhjal usuvad raviarstid, et täielik taastumine on võimalik. Raske mürgistuse võimalikke pikaajalisi mõjusid on siiski liiga vara hinnata,“ lisas haigla.