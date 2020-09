Kahe noore unistuste lugu: soovisime, et meie kodu oleks otsekui kindlus, tugev ja püsiv 

Unistuste kodu väljanägemist oli pererahvas pikalt arutanud – ikka tundus, et niisugust nagu kujutluses, ei ole võimalik ehitada. „Soovisime, et kodu oleks otsekui kindlus, tugev ja püsiv, materjalina soovisime kivi,“ meenutab Maire. „Teadsime, et viilkatuse all asuvaid pooleteistkordseid tubasid me ei soovi, samas arvestasime, et detailplaneering seab omad kitsendused.“