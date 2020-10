VIDEOINTERVJUU | Marii Karell, naine kes ronib koos tööga voodisse: aga millest sa ikka muidu kodus räägiksid... 

Kes ei tunneks Marii Karelli? Kartmatu ja nutikas ajakirjanik, kes ajab taga kuumimaid teemasid ja esitab ebamugavaid küsimusi. Hommikusöögil Mariiga esitasin minagi pisut ebamugavaid küsimusi.

Marii, oled naine, kes toob töö koju ja isegi voodisse...

Aga millest siis muidu kodus räägid? Ega sa ei jõua kuulata iga päev kahte podcasti ja siis rääkida, mis huvitavat asja ma täna kuulsin. See lihtsalt pole võimalik! Sa ei jõua tervet raamatut läbi lugeda ja siis kvaliteetset vestlust pidada.

Kui kaua te Siimuga (kaasa Siim Männik) koos olete olnud?

Kuus aastat.

Kas kooselu rutiiniks pole veel muutunud?

Üks päev me just arutasime seda teemat oma sõpradest paariga. Nemad on koos olnud oluliselt kauem, 15 aastat. Väga intelligentsed inimesed. Nad ütlesid, et armukese elaks veel üle, aga kui sul ikka teine inimene muutub kohutavalt igavaks, siis ei saa talle mingi nipiga öelda, et palun muutu nüüd huvitavaks.