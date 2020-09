Putin telefonikõnes Macronile: võimalik, et Navalnõi mürgitas end ise ja seotud võis olla ka Läti 

Eelmise nädala alguses Vene presidendiga telefonitsi vestelnud Macron teadaolevalt taunis Putini väidet, nagu oleks Navalnõi end ise mürgitanud. Prantsusmaa initsiatiivil tehtud telefonikõne käigus mainis Macron Putinile, et ka Prantsuse laborid avastasid Navalnõi proovidest Novitšoki perekonda kuuluva mürgi jälgi.

Putin ütles Prantsusmaa ametivennale, et Navalnõi on „lihtsalt tülinorija internetis“. Vene riigipea sõnul on opositsioonipoliitiku loodud korruptsioonivastane fond parlamendiliikmete ja riigiametnike vastu väljapressimisega tegelenud.