Kaitseväe lahinglaskmisel vigastada saanud ajateenija juhtum karistusi ei toonud

Kevadtorm. Foto: Teet Malsroos

Kaitseväe keskpolügoonil lahinglaskmise tagajärjel raskelt vigastada saanud ajateenija juhtumi asjus on sõjaväepolitsei uurimise lõpetanud: õnnetuse põhjustas see, et kannatanu eiras ohutusnõudeid, kuid karistust kellelegi ei määratud.