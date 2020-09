Maailm Tuuli Roosmaa Vissariooni vangistamisest: see on puhas jõudemonstratsioon, vissarionlased istuvad ju maavarade otsas Asso Ladva , eile, 18:00 Jaga: M

„See on puhas jõudemonstratsioon – kohalikud rääkisid, et mägi on püssimehi täis, kes ei ütle ühtegi sõna, suured sõjaväeautod ootavad, internet on välja lülitatud, telefonid õnneks töötavad. Praegu nad kardavad, et mis öö saabudes juhtuda võib,“ kirjeldab saatejuht Tuuli Roosma, mida tunnevad Venemaal Krasnojarski krais elavad vissarionlased ehk Viimase Testamendi kiriku liikmed, kelle liidrid – sealhulgas Vissarion ise - teisipäeva hommikul kinni võeti.