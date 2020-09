Euroopa kõrgeim vaateratas jõuab varsti Eestisse 

Eelmise sajandi lõpus, 1999. aastal, kerkis Venemaa pealinnas vaateratas Moskva-850 – tähistamaks linna rajamise vastavat aastapäeva. 2016 lammutati ohtlikuks muutunud turismiatraktsioon aga maha. Kuna loodus tühja kohta ei salli, peaks peagi samasse (tegelikult natukene eemale, sest vanale krundile ehitamine oleks ohtlik maa-alusele metrooliinile) kerkima uus ilmaratas, mis nagu oma eelkäijagi on püstitamise hetkel Euroopa suurim.

140 meetrit kõrge „Moskva päike“ sündis Vietnami seppade valvsa pilgu all. Selle transport Moskvasse on aga parajalt keeruline protsess: selle asemel, et vedada konstruktsioon läbi Venemaa kaug-ida otse pealinna, pandi vaaterata osad Vietnamis laeva peale. Moskva linnavalitsuse pressiteate kohaselt jõuavad jupid 50 päeva pärast Tallinna (ilmselt Muuga) sadamasse, kust jätkub transport mööda maa(n)teed Venemaale.