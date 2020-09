ÕL VIDEO | TARMUKAS SUURPERE: nelja lapse kõrvalt õnnestub kirjutada ka doktoritööd ja tegutseda vabatahtlikuna! 

Ermo ja Viire peres kasvab neli last: Hendrik (11), Anette (9) ning kaksikud Herta Marie ja Marta Helene, kel vanust aasta ja kümme kuud. "See oli meile endile ka suur üllatus, kui saime teada, et tulemas on kaksikud," räägib pereema Viire Täks. Lähisugulaste seas pole neil kaksikuid olnud.

Viire on seda meelt, et eesti perekondades võiks kasvada rohkem lapsi. "Teisest küljest on nelja last loomulikult keerulisem kasvatada kui ühte või kahte. Eelkõige eeldab see ajaplaneerimise oskust ja üksteisega ülesannete jagamist," tõdeb ta.

Hendrik ja Anette jõuavad kooli kõrvalt – mõlemal on hinded kenasti korras! – käia mitmetes huviringides. Hendrikut huvitavad robootika, karate ja saksofonimäng. Anette tegeleb balleti, ratsutamise ja viiulimänguga. "Oleme hästi õnnelikud. Meie lapsed on tõesti nii tublid olnud," kiidab Viire. Kaksikutelt on mõistagi veel vara saavutusi nõuda, aga nad kasvavad tublisti ja on terved – juba see teeb vanematele rõõmu.

Hendriku üheks huvialaks on saksofoni mängimine. Lisaks tegeleb ta robootika ja karatega. Foto: Mari Luud

Suurpere isa jaoks on paras väljakutse jagada ennast töö ja koduste kohustuste vahel. "Tahaksin hakkama saada kõikide nende asjadega, millega varem, aga paraku nii see päris ei ole. Siis tuleb millegi arvelt otsustada ja kuskilt lõigata. Enda huvid kipuvad tagaplaanile jääma rohkem kui enne," tõdeb Ermo.

Pereisa töötab dotsendina Tallinna Tehnikaülikooli Tarkvarateaduse Instituudis. "Erialane uurimissuund on tehisintellekt ja seadused, õpetanud olen viimasel ajal juriste ja avalike halduse tudengeid erinevatel e-riigiga seotud teemadel," selgitab Ermo. Praegu on ta kaksikutega vanemapuhkusel, kuid selle kõrvalt on andmeanalüütikuna panustanud osalise ajaga tervise infosüsteemi ja toetanud oma teadmistega sündmusteenuste projekti.