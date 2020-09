SUURLEKKE TRILJONID: pankades liikunud räpase raha eest saaks osta tuhandeid erasaari ja luua eurosentidest mägesid  

Esmalt tuleb selgeks teha, mis imeloom see kurikuulus triljon on. Teatavasti on see arv miljon miljonit ehk tegu on 12 nulliga ühikuga. Kuna suurpankade rahapesutehingute täpset summat on võimatu teada, arvestame siinkohal, et illegaalselt liigutati kahe triljoni dollari ulatuses raha. Selguse mõttes tasub siiski mainida, et meie valuutasse ümberarvestatult on kaks triljonit dollarit 1 702 630 000 000 eurot. Kuigi tegu on tavakäibes kujuteldamatu summaga, uurisime, mida sellise hiiglasliku summa eest soetada saaks.