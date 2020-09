Itaallased hääletasid referendumil parlamendiliikmete arvu kärpimise poolt 

Kokku vähendatakse parlamendiliikmete ja senaatorite koguarvu 954-lt 600-le. Kuna parlamendis suruti muudatus juba läbi, pidi seda toetama rahvahääletus, sest tegu on põhiseaduse muutmisega. Itaalia parlamendi saadikute- ehk alamkoja liikmete arvu vähendatakse 634-lt 400-le. Samuti kärbitakse senatit ehk ülemkoda. Muudatused tuleb ellu viia enne 2023. aasta valimisi.

Rahvahääletuse taga oli valitsuskoalitsiooni kuuluv populistlik Viie Tähe Liikumine (M5S), kelle hinnangul vähendab see samm üldiseid kulusid. Itaalia välisminister Luigi Di Maio nimetas tulemust ajalooliseks. „Me võime naasta normaalse parlamendi juurde, millel on napimalt privileege ja 345 kohta vähem,“ lausus Di Maio. Eelmise aasta oktoobris teatas Viie Tähe Liikumine, et parlamendi kahandamine tähendaks riigile kümne aasta jooksul umbes miljardi euro suurust kokkuhoidu.