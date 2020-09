Poliitika LAHUTUS TULEKUL? Abielu-rahvahääletus ajab võimuliidu tülli Marvel Riik , täna, 15:35 Jaga: M

GALERII

Juunis ütles peaminister Jüri Ratas, et abielu ei vaja põhiseaduslikku kaitset: „Minu isiklik seisukoht on, et abielu kontseptsiooni sõnastamine perekonnaseaduses on piisav.“ Sellest aga ei piisa EKRE juhile Martin Helmele. Foto: Kollaaž (Priit Simson / Ekspress Meedia, Ilmar Saabas / Ekspress Meedia, Joosep Martinson)

„Kas Te toetate ettepanekut täiendada Eesti Vabariigi põhiseadust lausega „Abielu on ühe mehe ja ühe naise vaheline püsiv liit?““ Sellise tekstiga paberi viskas EKRE esmaspäeval koalitsioonipartnerite nina alla. Isamaa ja Keskerakond aga klammerduvad argumentide külge, mis seavad hääletuse küsimärgi alla. Abieluhääletusest saaks ju poliitilist profiiti lõigata eelkõige EKRE.