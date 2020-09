SUVE VIIMANE KINGITUS: nädala teises pooles on oodata kuni 23 kraadi sooja 

Kolmapäeval koondub kõrgrõhuala Venemaa kohale, samal ajal liigub Norra merele aktiivne madalrõhkkond. Nende kahe rõhuala piirimail kandub lõunakaarest meile sooja lisaks. Tänu ülekaalu saavutavale kõrgrõhualale on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Lõunakaare tuul on mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur langeb öösel 5..10 kraadini, rannikul on kuni 14, päeval 18..23 kraadi.



Neljapäeva öösel ja ka suuremal osal päevast on mõjusam kõrgrõhuala ning pilvekiht õhuke ja ilm sajuta. Õhtu poole aga laieneb Põhjamerele jõudva aktiivse madalrõhkkonna serv Läänemerele ning lisanduvaist pilvedest sajab saartel ja ka mandri läänerannikul vihma. Lõunakaare tuul on tuntavam saartel. Õhutemperatuur on öösel 9..12, rannikul kuni 15 kraadi, päeval tõuseb paar-kolm kraadi üle 20, rannikul on kuni 17 kraadi.



Reedel suureneb lääne poolt madalrõhkkonna mõju ning üle Eesti liiguvad hoogsajud - enam on sajuhooge läänepoolsetes maakondades, Ida-Eestis hõredamalt. Lõunakaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 10..16 kraadi, päeval 16..21 kraadi.



Laupäeval liigub üle Läänemere madalrõhkkond, mida ümbritsevaist pilvedest sajab vihma põhiliselt saartel ja mandri läänerannikul. Kagutuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 10..16 kraadi, päeval 18..22 kraadi.



Pühapäeval nihkub madalrõhkkonna serv Eesti kohale, lisandub pilvi ja sajab hoovihma. Kagutuul peaks päeva peale nõrgenema. Õhutemperatuur on öösel 12..17 kraadi, päeval 15..20, Kagu-Eestis 23 kraadi.



Esmaspäev on madalrõhkkonna servas sagedaste vihmahoogudega. Tuul pöördub lõunasse ja edelasse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 12..17 kraadi, päeval 16..20, Ida-Eestis kuni 23 kraadi.