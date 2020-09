Valge Maja plaanib piirata „anarhistlike“ USA linnade riiklikku rahastamist 

Vägivaldsete kuritegude arv on alates 1990ndatest USA linnades üldiselt vähenenud, ent viimase aasta jooksul on see mitmes linnas järsult tõusnud. Üheks neist on New York, kus on tulistamiste ja mõrvade arv hüppeliselt kerkinud. Üheks põhjuseks peatakse pandeemiat, kuna noorteprogrammid ja muud ühiskondlikud organisatsioonid on oma tegevuse ootele pannud. Samuti ei saa eitada suvel puhkenud meeleavalduste mõju.