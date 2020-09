Prokuratuur saatis Urmas Arumäe uuesti kohtu alla 

Kevadel saatis Harju maakohus kriminaalasja tagasi prokuratuuri, põhjendades otsust sellega, et prokuratuuri süüdistusakt ei vastanud üldmenetluses kehtivatele põhimõtetele. „Põhiliseks etteheiteks oli see, et Urmas Arumäe kriminaalasjas on kohtule juba süüdistusaktis toodud teabe pinnalt teada osaliselt tõendite sisu, mida prokuratuur soovib kohtuistungil uurida. Selline asjaolu on aga vastuolus üldmenetluses kehtiva põhimõttega, mille kohaselt kohus tutvub tõendite sisuga alles pärast nende esitamist ja vastuvõtmist kohtulikul uurimisel,“ ütles Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane toona.