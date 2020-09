Juhtkiri | Marssalikepike Martin Helme paunas 

Sellise avalduse kuuljal tekkis omakorda esimene ja kõige suurem küsimus kritiseerija enda kohta, kuna tegu on hoopis rahandusministriga, kel olid sellest hoolimata varnast võtta ka lahendused, millist relvastust peaks Eesti kiirelt juurde ostma ning mis eriti huvitav – kelle käest need ostud teha tuleks. Summad pole väikesed Eesti ega isegi maailma mastaabis, 300 miljonit eurot on väga suur raha.

Selle üle, kas Eesti vajab praegu just keskmaa õhutõrjerakette, pidagu vaidlust spetsialistid. Selliseid värvikaid kemplemisi on varemgi olnud, näiteks kui oli võimalus saada Poolalt kingituseks vanu Vene päritolu tanke. Kui varasema kaitseväe juhataja Tanki-Antsuks hüüdmine näitab pigem lugupidamist või aukartust tema kitsama sõjaväelise eriala vastu, siis millist kasu saab Eestile tuua Martin Helme poolt praeguse kaitseväe juhataja avalikult ebapädevaks tembeldamine?

Pole mingit kahtlust, et sarnaselt Soome peaministri müüjatüdrukuks nimetamisega kajastavad kõik Eestis asuvad saatkonnad oma pealinnadesse saadetavais ülevaateis ka kaitseväe juhataja tümitamist rahandusministri poolt. Avalik rumalakstegemine võib vähendada nii kaitseväe juhataja kui Eesti riigi tõsiseltvõetavust Läänes, kui pole teada, milliseid poliitilisi ennustamatuid äkkotsuseid me kaitse vallas tulevikus võime hakata tegema.

Samas polnud ka Martin Heremist tark astuda avalikku sõnelusse, öeldes, et poliitiline sekkumine kaitseväe asjadesse pole vastuvõetav. Liiga lühike süütenöör pole kaitseväe juhile poliitikutega suheldes just kõige kasulikum omadus ning teadmised tsiviilkontrolli olemusest tulevad samuti ainult kasuks, kui me oleme läänelik demokraatia. Isegi kui Herem tunneb kaitseministeeriumi kindlat seljatagust, on avalikku kemplusse asumine rahandusministri või EKREga küll viimane asi, mida kaitseväe juhi ametikohal ette võtta. Poliitikule suupruukimist keelata muidugi ei saa, kuid siingi tuleks kasuks vararahvatarkus: enne mõtle, siis ütle.