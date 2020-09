FOTOD | PÄÄSTEOPERATSIOON: Tasmaania rannikul jäid madalasse vette kinni sajad vaalad 

Kohalik meedia vahendab, et Tasmaania saare läänerannikul jäi hätta kusagil 270 pilootvaala. Päästetööd peaksid hoo sisse saama kohaliku aja järgi teisipäeva hommikul. Oodata väga ei saa, sest vähemalt 25 isendit on madalas vees juba hukka saanud. Vaalade päästmise teeb keerukamaks ka see, et nad ei siple õnnetult ainult ühes, vaid tervelt kolmes asukohas.