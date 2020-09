TV3 VIDEO | Katri Raik peale kohtumist Louis Freeh ja Martin Helmega: leping mängiti advokaadile kätte

Martin Helme ja Louis Freeh. Foto: Merilin Ulm / Ekspress Meedia

Katri Raigi sõnul on kogu aeg olnud õhus kahtlus, et rahandusminister Martin Helme mängis lepingu tahtlikult advokaadibüroole Freeh Sporkin & Sullivan. „See kahtlus on kogu aeg õhus olnud ja pigem leidis see täna kinnitust kui et teema oleks laualt maas,“ märkis Raik ERRi uudisteportaalile