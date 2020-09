„TUGITOOLIS SPORTLANE“ | Red Bulli spordijuht: Eesti sportlased peaksid hakkama endast mõtlema kui brändist 

Red Bulli sponsorlusest rääkides ütles Vaab sedagi, et sportlaste väljavalimisel ei vaadata ainult sportlikke tulemusi, vaid loeb kogu pakett ehk ka see, milline on inimene vabal ajal. Vaab tunnistas, et sportlaste tausta uurides tutvub ta nende sotsiaalmeedia kontodega ning sealt on talle välja joonistunud paljusid Eesti sportlasi ühendav murekoht: Eesti sportlane ei oska ennast turundada. Vaab lisas, et see võib kõlada kalgilt, aga tänapäeva maailmas peab toetust otsiv sportlane suutma näha ennast kui brändi.