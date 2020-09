„JÄRGMINE PEATUS“ | Hispaanias näitlev eestlanna: öeldakse, et näitlejad on vaesed ja neil peab olema ka päristöö 

Bianka on lõpetanud Hispaanias lavakunstikooli. Kui Eestis on lavakasse sisse saamine ülimalt keeruline, siis Bianka sõnul on Hispaanias see märksa kergem. Kindlasti võis sisseastumiskatsetel olla boonuseks Bianka eriline välimus. Ta nendib muigega, et nii pikka ja blondi tüdrukut naljalt Lõuna-Hispaanias ei leia.