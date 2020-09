Poliitika Politoloog Tõnis Saarts: EKREst oleks ülimalt rumal käest lasta abielu rahvaküsitluse kaart Marvel Riik , täna, 21:35 Jaga: M

Tallinna ülikooli politoloogia õppejõud Tõnis Saarts. Foto: Heiko Kruusi

Tallinna ülikooli politoloog Tõnis Saarts usub, et EKRE kavatseb kümne küünega kinni hoida abielu rahvaküsitlusest, sest see on oluline võimendus erakonna kohalike omavalitsuste kampaanias. „EKREst oleks ülimalt rumal praegu järele anda, kui niisugune punkt on kirjutatud koalitsioonilepingusse,“ ütles Saarts. „Erakond, kes hakkaks valimiskampaania eel niivõrd häid kaarte käest ära andma, käituks ikka üsna rumalalt. Ma ei pea EKREt rumalaks erakonnaks.“