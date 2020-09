KURB MÜSTEERIUM LAHENES: Botswana elevante ei tapnud inimkäsi 

Et londisted võisid hukkuda inimese käe läbi ehk salaküttimise süül, välistasid ametivõimud juba üsna ruttu. Selle kindlaks märgiks on surnud elevantidelt eemaldatud võhad, kuid seda nende loomadega ei juhtunud. Ka inimese toodetud mürgi jälgi uurijad vantside jäänustelt ei leidnud.

Tsüanobakteri levikut, mis sai alguse elevantide joogivees vohavast vetikast, soodustab seisev vesi. Ka inimesele põhjustab ta ebameeldivusi, enamasti nahalöövet, oksendamist ja kõhulahtisust. Ometi tundus võimalus, et bakter loomadele saatuslikuks sai, teadlastele esialgu ebatõenäoline – elevant kustutab üldiselt janu veekogu keskosas, vetikas aga jääb selle servadesse. Ent nagu kirjutab AFP, kinnitasid vetika süüd lisaks laboritest võetud proovidele ka tõsiasi, et paljud elevandikorjused lebasid veekogude läheduses ning see, et juunikuu põudadega kadus nii bakter kui lõppesid ka surmad.