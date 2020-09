Eesti ühisrahastusportaal hakkas investoritele pakkuma sajaprotsendilist väikelaenude tagasiostugarantiid 

Kreditex Ühisraha juht Jekaterina Rozenštrauch kinnitab, et portaal suhtub investorite huvide kaitsesse täie tõsidusega, mistõttu on portaalis investeeringud väikelaenudesse kaitstud reservfondiga*.

„Pakume investoritele kõigi uute väikelaenude puhul täielikku tagasiostugarantiid, mis tähendab, et kui laenusaajaga leping üles öeldakse, makstakse investorile tema poolt investeeritud raha 100% ulatuses tagasi,“ selgitab Rozenštrauch, kuidas portaal astub pidevalt samme, et investorite raha oleks veelgi kindlamalt kaitstud.

Nimekiri on põhjalik, selles on toodud laenu summa, periood, pakutav intress ja portaali poolt laenuvõtjale omistatud reiting vahemikus A+ kuni C. Portaal on käivitanud ka järelturu, kus saab soovi korral oma investeeringu enne selle tähtajalist lõppu müügile panna.