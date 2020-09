KAITSEVÄE JUHATAJA EKRE TURMTULES! Kaitseminister Luik: „Usaldan Heremit 100protsendiliselt.“ 

Martin Helme tahaks laenata 300 miljonit eurot ja selle eest osta Eestile nii rannakaitse kui ka keskmaa õhutõrjesüsteeme. Kaitseringkondades on plaan saanud kriitikat, sest raha pannakse tehnika alla, mille kasutamiseks pole praegu inimressurssi. Sealjuures on kindralmajor Herem öelnud, et tema käest pole Helme nõu küsinud ja ta pannakse lihtsalt fakti ette, et relvasüsteemid tulevad.