Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus rahvastikukriisi komisjonist: selle võiks laiali saata! 

"Olen riigireformi pooldaja ja arvasin koalitsiooni moodustamise ajal ja arvan ka praegu, et liigsete komisjonide tekitamine a) hajutab vastutust, b) neelab rahalist ressurssi, c) tekitab teemade dubleerimist erinevate komisjonide vahel. d) ja ei vii ilmtingimata lahendusteni, vaid pigem uputab teemad," selgitab ta ning lisab, et komisjonide moodustamine loob töökohti ja tekitab poliitilise platvormi ehitamiseks uut ruumi.