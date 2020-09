ÕL VIDEO | ARMASTUSE TIIVUL EESTISSE! Valgevene piigal aitas Eestis läbi lüüa hiina keele oskus  

Valgevenest pärit Dasha Karpilovich (30) tutvus tulevase abikaasaga Hiinas, õppides sealses ülikoolis hiina keelt. Äsja ülikooli lõpetanud nooruke Dasha ei teadnudki, mida ta õieti teha tahab. „Arvasin, et on päris hea mõte siia elama tulla," tõdeb Dasha. "Hiinlased on väga sotsiaalsed, neile meeldib suhelda. Tänaval on igal pool inimesed, sa ei saa kuskil üksi olla. Eestis on vastupidi."

Dasha arvates sõltub edu võti inimesest: "Kellelgi on palju sõpru, kes aitavad. Kellelgi on näiteks tugev iseloom. Kellelgi on väga hea haridus. Arvan, et mind aitasid pere ja haridus."

Dasha omandas Estonian Business Schoolis (EBS) magistrikraadi rahvusvahelises ärijuhtimises. "Mulle väga meeldib õppida. Minu jaoks oli EBSis õppimine hästi oluline samm – sain palju oskusi ja sõpru," tõdeb ta.