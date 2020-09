MIS NÜÜD HAKKAS? Küpros blokeerib sanktsioone Valgevene võimuritele 

Kui euroliit keeldub sanktsioonidest Vahemerel toimuvate nafta- ja gaasipuurimiste asjus, ei kavatse Küpros toetada ka sanktsioone Valgevene võimuladviku suhtes. Need kaks probleemi pole küll omavahel kuidagi seotud, kuid saareriik loodab nad enda kasuks omavahel kokku pookida. Küprose president Nicos Anastasiades lubas küll juba augustis, et toetab teatud Valgevene riigitegelaste varade külmutamist ning viisakeeldusid, ent nüüd kasutab riik ära ajutist vetostamist.

Samal teemal Valgevene kehtestab Balti riikidele sanktsioonid 2. september 2020, 20:20 Lukašenka halvustas Balti riike: neile anti käsk aia alt klähvima hakata 2. september 2020, 10:17 Väljaanne EUObserver vahendab, et euroala riikidele pole päris lõpuni selgitatud, mida Anastasiades neilt täpsemalt soovib, kuid mõned neist on näinud Küprose koostatud nimekirja türklastest, keda soovivad lisada ELi musta nimekirja. Küprosel on Türgiga muidugi vanad kanad kitkuda, ent praegu ärritab saareriiki just eelmainitud maavarade otsimine Vahemere vaidlusalustel vetel, mida Küpros enda territooriumiks peab. Türgi on tunginud ka Kreeka merevaldustesse, sundides naabrit oma mereväge kohale saatma.

Üks anonüümne euroametnik kurtis, et vaatamata Küprose jutule ei huvita neid Valgevene küsimus karvavõrdki ning nood ei suvatse isegi sanktsioone tutvustavaid pabereid läbi lugeda. Tõenäosus, et Nikosia saab, mida tahab, pole teise allika hinnangul just suur.

Eesti välisministeerium tunnistab, et pinged Ida-Vahemeres tekitavad meilegi muret. Eesti toetab püüdlusi maandada olukorda läbirääkimiste teel. EL on Valgevene sanktsioonide kasuks juba ära otsustanud, nüüd on vaja need kiirelt kehtestada. See on ELi usaldusväärsuse küsimus.

Foto: Välisministeerium