KUS ON LEHM? Kunstieksperdid peavad Pärnu ekrelase kriitikat jaburaks 

„Kindlasti on näiteks Mondrian, Reinhardt ja Rothko klassikud, kes on kinnistunud kunstiajalukku,“ tõdes Tartu Ülikooli kunstiajaloo lektor Tõnis Tatar, kes eelmainitud autoreid ja nende teoseid ka ise loengutes noortele kunstihuvilistele tutvustab. Ehkki näiteks hollandlased Piet Mondrian ja Theo van Doesburg said tuntuks geomeetrilise abstraktsiooni pioneeridena, otsustas Pärnu volikogu liige Heldur Paulson neid ja nende teoseid põhjalikult halvustada. Hollandlased olid vaid kaks kunstnikku paljudest, kes EKRE liikme karmi arvustuse osaliseks said. Kriitikaga ei saa nõustuda kaasaegse kunsti eksperdid, kes on veendumusel, et kõneleja oli asjatundmatu.