ISAMAALASEST LINNAJUHT: loodetavasti lastakse EKRE abielureferendum põhja  

"2017 KOV valimiste eel käis EKRE ringi mööda Paidet ja kuna sisu poolelt ei suudetud milleski kaasa rääkida, siis lubati Paidesse mošeed mitte ehitada. KOV valimistega mitte kuidagi haakuv teema ja tookord ei kandnud see neid eriti kaugele ja kõrgele. Tulemuseks 2 kohta 23 volikogust," meenutab Värk eelmisi kohalikke valimisi.

Ka president Kaljulaid rõhutas riigikogu sügisesel avaistungil peetud kõnes, et kohalike valimiste ajal abielu üle arutledes jäävad tähelepanuta palju olulisemad probleemid.

"Vallavanemaid ega volikogusid ei aita see, kui omavalitsuste valimiste põhiteemaks saab küsitlus perekonna mõiste kohta. See arutelu varjutab tõsise ja vajaliku debati meie omavalitsuste jätkuvast tugevdamisest ja narrib kõiki neid, kes südamevaluga märkavad, aga reageerida ei jaksa, sest valik pole nende oma ega ressursikasutus nende otsustada," ütles president Kersti Kaljulaid.

"See arutelu ei lahenda ühtegi kohaliku elu probleemi, aga häirib kindlasti selliste lahenduste otsimist, mis võimaldaks elu maal teha sama mugavaks kui linnas – asfalteeritud teed, kiire internet.



See arutelu naeruvääristab kõiki pingutusi, mida omavalitsused on juba teinud selleks, et keegi ei tunneks ennast oma kodukandis unustatud ja ebaolulise vähemusena vanuse, haiguse või lihtsalt väheasustatud elukoha tõttu. Ja see arutelu alahindab Eesti rahvast, set soovitakse luua pettekujutelm, justkui selle hääletuse tulemusel muutuks põhiseadus. Ei muutu," lisas president.