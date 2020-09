Henn Põlluaas | Eesti kaitsevõime paraneb vaid reaalsete tegudega 

Vajalikud hanked on võimalik läbi viia nn riigilt-riigile ostudega, mis tähendab üheltpoolt protsessi olulist kiirenemist, bürokraatia vältimist, märksa odavamaid hindu ja paremaid garantiisid. Nii nagu me oleme näiteks hankinud vajalikku suurtükimoona Soomest ja muudki. Meil on erakordne võimalus parandada oluliselt enda sõjalise riigikaitse võimekust juba paari aasta jooksul ja astuda sellega oluline samm ka heidutuse suurendamisel. Miks seda mitte teha?

Ettepanekus võtta riigikaitse arendamiseks laenu, ei ole iseenesest midagi enneolematut. See on tavapraktika paljude riikide puhul kui on vaja teha suuremaid investeeringuid. Ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov esitas eelmisel aastal analoogse mõtte keskmaa õhutõrje arendamiseks. „Olen oma varasema kaitseministeeriumis töötatud 18 aastaga näinud, kuidas käib kaitseplaneerimise protsess ja ma ei näe, et me saame praeguse baasrahastuse juures midagi põhimõtteliselt uut arendada ilma, et me olemasolevast midagi olulist maha tõmbaks. Meil on vaja lisarahastust riigikaitsele, sest meie idapiiri taga on ähvardav sõjaline oht, kes on esitanud väljakutse läänemaailmale. Ja meie oleme selle eesliinil,“ ütles Sakkov.

Luige ja Heremi küsimus

Kõik see ei ole uudiseks ei meie kaitseministrile ega kaitsejõudude juhatajale. Need on aabitsatõed, mida võib iga vähegi sõjandusekspert kasvõi une pealt korrata. Selmet rünnata ettepaneku tegijaid ja levitada väljamõeldisi, justkui tahaks EKRE kaitseeelarvet vähendada, peaks juba täna haarama võimalusest ja hakkama tegutsema. Planeerimiseks, või õieti selle vältimiseks, on olnud aega küll, enam seda raisata ei tohi. Seda kummastavam on kuulda täiesti sisutühje ja otsitud ettekäändeid, miks me ei peaks enda kaitsevõimet tugevdama. Eriti tänases julgeolekupoliitilises olukorras.

Kaitseministri Jüri Luige väide, et peaksime säilitama eelmise, 2019. aasta taseme ei kannata vähimatki kriitikat. Alles eelmisel aastal tunnistas ta ise, et: „uute võimete arendamine tänase kaitse-eelarve taseme juures võimalik ei ole. Ma ei näe ka võimalust, et keskmaa õhutõrjesüsteemi tagavad meie NATO liitlased, see on osa meie enda esmasest kaitsevõimest.“ Ometigi tõrjub ta koos kaitsejõudude juhatajaga raha, millega uusi võimeid arendada ja mida lausa kandikul pakutakse.

Meie naabrid, Soome ja Rootsi, tõstavad oma kaitse-eelarvet. Kui Eesti kaitse-eelarve tõstmisest ja hädavajalikest lisainvesteeringutest keeldutakse vaid seetõttu, nagu Luik on varem öelnud, et EKRE tuleb riigikaitsest eemal hoida, siis on see äärmiselt vastutustundetu ja lubamatu.