HÄIREKELLAD TALLINKI LAEVAL: „Selline jumakas käis, et seda oli igal pool tunda.“ 

Õhtulehele kinnitas üks reisija, et laevalolijatele oli öeldud, et tegu on laeva peamootori rikkega. „Me olime kolleegidega juhtunu ajal kajutis ja valmistusime magama jääma. Kell oli siis peaaegu kümme. Ühel hetkel hakkas laev tugevalt vibreerima ja see kestis kuskil pool minutit. Ma veel jõudsin ühele kolleegile öelda, et see küll normaalne ei ole, kui tervest laevakerest käis selline jumakas läbi, et seda oli ikka igal pool tunda. Siis hakkasid kohe ka häirekellad helisema,“ kirjeldas ta juhtunut.