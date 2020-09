ÜÜRATU RAHAPESU: KAKS TRILJONIT DOLLARIT! Kriminaalide kombitsad tungisid tipp-pankadesse 

FinCENi (USA rahandusministeeriumi finantskuritegude osakond) toimikutes sisaldub enam kui 2500 dokumenti, mis paljastavad suurpankades toimunud rahapesu. Sellest enamuse moodustas dokumentatsioon, mille pangad saatsid USA ametivõimudele aastatel 2000-2017. BBC teatel on need dokumendid (SARid) rahvusvahelise pangandussüsteemi ühed enim valvatud saladused. Pangad kasutavad SARe kahtlasest käitumisest teatamiseks, ent need pole õiguserikkumiste ega kuritegude otseseks tõendiks ega kinnituseks.