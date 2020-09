 Andmekaitse inspektsioon alustas justiitsministeeriumist andmete lekkimises väärteomenetluse 

Dokument, kus oli kirjas, kes sai õigusnõu alimentide, kes eraisiku pankroti pärast, rippus internetis ligi kuu aega, on kirjutanud ERR. Õigusabi saajaid puudutavate andmete jõudmine justiitsministeeriumi avalikku registrisse on taunitav, tegu on kahetsusväärse, kuid siiski inimliku veaga, selgitas justiitsminister Raivo Aeg juhtunu kohta pärinud riigikogu liikmele Heljo Pikhofile vastuseks. Juhtunu ilmsikstulekul avaldas justiitsministeerium kahetsust, et aruandlus avalikustati dokumendiregistris koos isikuandmetega, märkis minister. Andmete avalikustamise asjaolust teadasaamisel kõrvaldas justiitsministeerium viivitamatult puudused ning on teinud ka edasised sammud halduskorralduse muutmiseks, et selliseid eksimusi tulevikus välistada. Justiitsministeeriumini ei ole praeguseks jõudnud infot selle kohta, et andmete avaldamise tõttu oleks keegi reaalselt saanud kannatada või kandnud kahju.