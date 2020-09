Nurkse instituudi rahastamisskandaalis üks kahtlusalune, ühe töötaja menetlus lõpetati 

Juhtum puudutas Nurkse instituudis toimunud kahtlast projektirahastamist. Postimees kirjutas mullu Keegan McBride’i väidetele ja materjalidele tuginedes, et suurema euroraha saamiseks oli töötajatena kirja pandud inimesi, kes polnud projektiga seotud. Eesti Päevalehe andmeil on ilmnenud, et TTÜ võltsis korduvalt Norra külalisprofessori Erik Reinerti allkirju. TTÜs töötav võltsija tunnistas prokuratuurile teo üles. Selles asjus on kriminaalmenetlus lõpetatud. Põhja ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Marek Soomaa sõnul on Nurkse instituudis toime pandud võimaliku soodustuskelmuse uurimises praeguseks tuvastatud, et sama instituudi töötaja võltsis allkirja töölepingu lisadel. „Nii oli võimalik dokumentides näidata, justkui töötaja oleks olnud projektis osaline ning see andis tööandjale võimaluse töötajale projekti eelarvest ka töötasu maksta,“ selgitas Soomaa. „Selle episoodi osas otsustas prokuratuur kriminaalmenetluse lõpetada oportuniteeti kohaldades, sest tegemist oli varasemalt karistamata inimesega, kelle süüd hindasime antud juhul väikeseks ning kes mõistis oma teo tagajärgi. Samuti ei leitud menetluse käigus, et ta oleks dokumendi võltsimisega ka mingit isiklikku kasu saanud,“ selgitas prokurör pressinõunik Marie Aava vahendusel Õhtulehele. Prokuratuur määras inimesele kohustuse tasuda 2500 eurot riigituludesse. Määratud kohustuse täitmata jätmise korral kriminaalmenetluse lõpetamine tühistatakse ning kriminaalmenetlust jätkatakse. Võimaliku soodustuskelmuse uurimine jätkub käimasoleva kriminaalmenetluse raames, soodustuskelmuse kahtlustus on esitatud ühele inimesele, ütles prokurör.