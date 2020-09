Valgevene saatkond kaebas sodimise peale Tallinna linnavõimule 

16. augustil tulid Vabaduse väljakule demonstrandid, et toetada Valgevenes toimuvaid meeleavaldusi. Kirjas linnavõimule, sealjuures mupole, märgib Valgevene saatkond, et pärast toetusaktsiooni tulid piketil osalenud Magdaleena tänavale Valgevene saatkonna juurde ja seinale ilmusid kirjutised. Saatkond palus linnavõimu sein puhastada. Mupo pressiesindaja kinnitas Õhtulehele, et seda tehti.