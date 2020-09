Koristustalgudel võeti appi kanuud  

Lasnamäe järvekese kaldalt korjatakse üles lisaks pudelitele ja vanadele purkidele isegi supipott. „Leidsime veel prillid ja mängujänku,“ hüüavad viimasena järvele läinud. Anton, kes kanuuga järvel seikleb, naudib koristamist ja ilusat ilma. „Eelmisel aastal käisin linnahalli juures, aga siin on äge, et saab kanuuga koristada. See on natuke juba nagu meelelahutus, samas ka kasulik,“ naerab ta. Anton selgitab, et prügi kokku kogumiseks kanuust välja tulema ei pea, vaid selleks kasutatakse tange. „Lihtsalt lähed hästi äärde ja siis näed.“