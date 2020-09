Kaks tundi, kolm lauset ja üks emotikon: Eesti pankurid kiitsid silmagi pilgutama heaks rahapesutehingu 

Eesti pankuritel kulus kaks tundi, kolm lauset ja üks emotikon, et heaks kiita kliendi soov sukelduda relvaärisse, mille tagajärjel saatis üks Iisraeli suuremaid relvafirmasid Israel Aerospace Industries hiiglasliku rahapesuskeemi põhifirmadesse 155 miljonit dollarit väidetavat komisjonitasu.

„Selge see, et relvaeksport pole OK,” kirjutas Danske Banki Eesti haru rahapesu tõkestamise osakonna juht Amor Sild e-kirjas suhtehaldur Oksana Lindmetsale. Kõigest seitse minutit varem oli Lindmets teatanud Sillale, et tema klient Jetfield Networks Limited soovib tegevusala muuta.