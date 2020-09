Trumpile saadeti Tartus leiutatud surmamürki  

Piisab suhteliselt väikesest kogusest ritsiinist, et tappa inimene 36–72 tunni jooksul, eriti siis, kui seda ainet talle süstida. Kergematel juhtudel põhjustab see riitsinuse seemneist eraldatud valk näiteks ägeda kõhulahtisuse ja tõenäoliselt ei saagi kirja või väikepakki mahutada nii suurt kogust ritsiini, et see oleks eluohtlik, märgib CNNi kommentaator. Tema sõnul suri tuntuim ritsiiniohver, Suurbritanniasse põgenenud ja seal BBCs ning raadiojaamas Vaba Euroopa töötanud bulgaarlane Georgi Markov just vihmavarju otsa kinnitatud süstla torkest 1978. aasta septembris ühel Londoni sillal. Tapjaks oli Bulgaaria salateenistuse agent, keda juhendasid ja abistasid KGB töötajad.