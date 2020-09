Tuntud advokaat tapeti eriti julmalt oma kodus  

Rebenoksi mõrvamisest teatas esimesena twitteris tema sõber ja kolleeg Mārtiņš Krieķis, kelle väitel oli advokaat laupäeval tema juures külas ja sõitis koju hilja õhtul. „Ma ei usu, et mu sõber tapeti röövi ajal, sellel mõrval peab olema mingi muu eesmärk,“ on Krieķis veendunud ja oletab, et tegemist võib olla riigihangete seadusele vastavust käsitleva uurimisega ehk teisisõnu kuritegelikult raisatud rahaga. Rebenoks oli tema sõnul kohanud enneolematult suurt vastuseisu, kui esitas avalduse Latvenergo kohta pärast seda, kui valitsus keeldus teda nimetamast selle firma nõukokku ja ühtlasi öeldi, et talle ei saa usaldada luba riigisaladustega tutvuda. Kui ta oli veel Olainfarmi nõukogu esimees, siis teatas ta läinud aasta märtsis Läti politseijuhile ja ühtaegu ka julgeolekuteenistuse ülemale, et teda on ähvardatud. Ajakirjanikega sellest kõneldes ei täpsustanud Rebenoks, mis laadi ähvardustega oli tegu.