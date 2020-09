Rahandusminister Martin Helme kahtleb kaitseväe juhataja pädevuses 

„Ma olen täiesti nõus, et spetsialiste tuleb kuulata. Ma ütlen kohe siia kõrvale ka, et spetsialistidel on ka omavahelised vaidlused. Ja minu silmis selle viimase nädala jooksul on tekkinud väga-väga tõsine küsimärk kaitseväe juhataja pädevuses, kes väidab täiesti rahulikult, et Eesti ei vaja oma õhutõrjet, keskmaa õhutõrjet,” rääkis Martin Helme.

Mart Helme nõustus Martin Helmega ja lisas, et meil on üksuseid, kes kujutavad ette, et nende tegevust ei tohi kontrollida, „sest et siis kõik riigisaladused kohe paljastuvad ja neile ei tohi kuidagigi arvamust avaldada ega ka survet avaldada ega ka ettepanekuid teha, et nad peaksid mingeid asju teistmoodi tegema, kui nad siiani on teinud, või kui nemad oma peas õigeks peavad.”

Martin Helme rääkis, kuidas riigikaitsekomisjoni istungil oli tal diskussioon kaitseväe juhataja Martin Heremiga, kus ta pidi tähelepanu juhtima, et kui sõjaväelase ja poliitiku tahe ei kattu, ei ole tegelikult varianti, kumba pidi tehakse.

„Kui me oleme demokraatlik riik, kus on tsiviilkontroll, siis tehakse nii, nagu poliitiline tasand otsustab. Ja ma ei taha sellega öelda, et mina otsustan, või nii nagu opositsioon süüdistab, et oi, Martin Helme jälle üksinda sõidab kõigist üle, vaid tehakse nii, nagu valitsus otsustab. Ja see on vaidlus valitsuse sees, mida me teeme või ei tee, kui palju me raha paneme või ei pane. Arvata, et eelarvepoliitika ja rahanduspoliitika ei puuduta kuidagi kaitsepoliitikat või kaitse-eelarvet ei ole adekvaatne jutt,” teatas Helme.

Martin Helme ettepanek jätta riigikaitse rahastamine 2% peale SKPst, mis tähendaks järgmisel aastal 50 miljoni euro võrra väiksemat rahastust, tuli ilmsiks eelarve läbirääkimistel 10. septembril Äripäeva vahendusel.

Martin Helme ütles möödunudnädalases Tre raadio saates „Räägime asjast”, et riigikaitsesse minev 2% SKT-st pole kaitsevõimele vajamineval määral mõju avaldanud ja on läinud bürokraatlikku rahmeldamisse.