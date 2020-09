Juhtkiri | Toome tagasi e-haiguslehed 

Eriti halastamatult tirisevad perearstikeskuste telefonid nädala alguses, sest muret tahab kurta nii see, kellel tõusis palavik esimest korda reede õhtul kui ka see, kes jättis halva enesetunde tõttu tööle või kooli minemata esmaspäeva hommikul – nädalavahetusel haigeks jäänutest rääkimata (ja ehk oli neilgi vaja just tööle minna). Millise kiirusega on kasvanud perearstide koormus, võib aimata koroonatesti saatekirjade hulgast – kui augusti alguses andsid perearstid üle Eesti välja 200 saatekirja, siis septembrikuu esimesel esmaspäeval oli neid juba 3200. Muudel tööpäevadel jääb saatekirjade hulk 1800 kanti.

Laviinina kõnekeskusesse saabuvad saatekirjad on tekitanud pudelikaela ka testimisvõimekuses, mistõttu on sagenenud juhtumid, kus kõnet testimisasja kokkuleppimiseks ja testimisaega ennast tuleb oodata mitu päeva. Kusjuures võitluses viirusega üllatavalt edukaks osutunud Lätis pole testimiseks perearsti saatekirja tarviski. Et Eesti on valinud teise tee, tuleb viimaste päevade uute haigusjuhtumite suurt hulka vaadates küsida, kas kogu süsteemi ei annaks tõhustada. Miks mitte lubada haigetel ise veebis haigusleht avada, nagu oli võimalik kevadise eriolukorra ajal? Toona seati see võimalus sisse just perearstide töökoormust silmas pidades, ent kahtlemata on see mugav ka patsiendi vaatest: pääseb kümnetest kordadest tulutult perearsti numbri valimisest, sest sel juhul helistab arst haigele ise. Pealegi eelistaks näiteks kange kurguvaluga patsient pöörduda arsti poole ehk just kirjalikult. Lahendus on mugav neilegi, kes arvutit ise ei kasuta, sest kui ülejäänud saavad asja veebis aetud, pääsevad nemadki perearsti telefoniliinil kergemini löögile.