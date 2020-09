Viking Line'i laev sõitis madalikule ning reisijad ootavad evakueerimist 

Viking Line'i kommunikatsioonidirektor Johanna Boijer-Svahnström ütles Yle-le, et sai Amorella kohta hoiatuse. Boijer-Svahnströmi sõnul sõitis alus Ahvenamaa saarestikus Hjulgrundis madalikule pärastlõunal kella 12.50 ajal. Tema sõnul pole vigastusi tuvastatud ja olukord pardal on stabiilne. Laeval on umbes 200 reisijat ja 80 meeskonnaliiget.