Hooletu vallavanem: kiivrita sõitnud Mikk Pikkmets ajas ATV kummuli 

Politsei lühisõnum annab teada, et laupäeval poole kaheteistkümne paiku läks Läänemaal Oidrema külas ümbes 36aastase mehe juhitud ATV. Viga sai nii juht kui ka kaasa sõitnud nelja-aastane poiss. Kuna juht ei kandnud kiivrit, siis olid tema vigastused nii tõsised, et toimetati kopteriga Tallinnasse Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Poiss kandis kiivrit ja tema vigastused olid kergemad, kuid ka tema viidi tervise kontrollimiseks haiglasse.

„Me loodame, et Mikk saab varsti terveks,“ ütleb Kukk, kuid vigastuste tõsiduse kohta ei oska ta enne öelda, kui vallavanema pere on teda vaatamas käinud. „Meil on teda väga vaja, sest vald ei ole veel kaugeltki valmis saanud. Perel on teda ka kindlasti vaja.“