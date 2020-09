Trump nimetab lahkunud kohtuniku Ruth Ginsburgi mantlipärijaks naise 

87aastane Ginsburg suri reedel, vaid mõni nädal enne presidendivalimisi. USA president Donald Trump ütles, et nimetab ametisse naise, vahendab Reuters. "Panen järgmisel nädalal välja kandidaadi. Sellest saab naine,” ütles Trump Põhja-Carolinas Fayetteville'is korraldatud kampaaniamaleval. "Ma arvan, et see peaks olema naine, sest mulle meeldivad naised tegelikult palju rohkem kui mehed."