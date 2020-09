Trump astus tervishoiuametnikule vastu: ma arvan, et ta tegi seda öeldes vea 

"Võin isegi öelda, et see näomask kaitseb mind Covidi eest rohkem kui Covidi vaktsiini võtmine, sest immuunsusvastus võib tekkida vaid 70%. Ja kui ma ei saa immuunsusvastust, siis vaktsiin ei kaitse mind. See näomask kaitseb," ütles Redfield lisades, et Ameerika avalikkus ei ole veel omaks võtnud maskide kasutamist tasemel, mis suudaks haiguspuhangut tõhusalt kontrollida.