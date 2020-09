ALGKLASSIDE ÕPETAJA VIDEOÕPPEST: vanemad, palun olge vähemalt riides ja ärge tõmmake tundide ajal kanepit 

Pandeemia ajal virtuaalsse keskkonda õppima asunud lapsed kohanevad uue õppimisviisiga, samamoodi harjuvad ka õpetajad. Koolinõukogu koosolekul rääkis Floridas Boca Ratonis tegutseva põhikooli õpetaja Edith Pride juhtumitest, mida videokonverentsi vahendusel õpetades on pealt näinud, vahendas CBS 12 News.

"Vanemad, palun veenduge, et teil oleks lapse arvuti ees või taga kõndides korralikud riided," ütles Pride. "Sest me oleme neid näinud neid, aluspükstes, riinahoidjates ja kõiges muus. Kui aitate oma lapsi arvuti taga, ärge palun ilmuge suurte sigarettidega,” kommenteeris õpetaja.

Samuti tuletas ta vanematele meelde, et kõik videokõnes osalevad õpilased kuulevad taustal olevat vanemate arutelu, kui just Zoomis pole arvutit vaigistatud. Õpetaja sõnul on nii mõnigi kord taustal kostunud tülisid ja sobimatut keelekasutust.