OTSUSTAV AEG USAS: Trump teatab järgmine nädal uue ülemkohtu liikme kandidaadi, kindustades konservatiividele aastakümneteks kontrolli

Liberaalne ikoon ja feminist Ginsburg suri vaid kuus nädalat enne USA presidendivalimisi. President Donald Trump ütles, et soovib viivitamata uut kohtunikku, vahendab BBC. Joe Biden, Trumpi konkurent 3. novembri valimistel, ütles aga, et asendaja tuleks määrata alles pärast valimisi.

Üheksaliikmelise kohtu ideoloogiline tasakaal on otsustava tähtsusega USA seaduste kõige olulisemates küsimustes. Ginsburg, teine ülemkohtus istunud naine, suri kõhunäärmevähki oma kodus, olles ümbritsetud perekonnaga.

2016. aastal blokeerisid senati vabariiklased demokraatliku presidendi Barack Obama valiku USA tippkohtusse. Toona põhjendas senati enamuse juht Mitch McConnell seda sammu sellega, et tegemist oli valimiste aastaga.

Kohtunike nimetamine USAs on poliitiline küsimus, mis tähendab, et president saab valida, keda kohtunikuks esitatakse. Seejärel hääletab senat valiku kinnitamiseks või tagasilükkamiseks.

27 aastat ametis olnud Ginsburg oli üheksakohalises pingis üks neljast liberaalist. Tema surm tähendab seda, et kui vabariiklased suruvad oma hääle läbi, nihkuks jõudude tasakaal otsustavalt konservatiivide poole.

Trump, kes on oma presidendiajal juba kaks ülemkohtu kohtunikku valinud, on täiesti teadlik, et tema kandidaadi kohtusse saamine annaks konservatiividele kontrolli oluliste otsuste üle järgmisteks aastakümneteks. Kohtunikud võivad ametis olla kogu elu, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad pensionile jääda.